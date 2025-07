Donna morta per liposuzione a Roma, arrestato il medico: operava ancora

È stato sorpreso a effettuare un intervento di chirurgia plastica alle orecchie, nonostante fosse stato sospeso dall’esercizio della professione medica. Per questo motivo è scattato l’arresto nei confronti di Carlo Bravi, 73 anni, chirurgo plastico romano ora finito ai domiciliari a Roma. I Carabinieri del Nas di Roma hanno eseguito la misura cautelare personale, emessa dal gip di Roma, su richiesta della locale Procura, che per la gravità dei fatti aveva richiesto il carcere, il medico sorpreso nei giorni scorsi ad operare all’interno di un’abitazione privata in Roma.

Le indagini

Le indagini del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità della Capitale, che, sotto la direzione della sostituta procuratrice Eleonora Fini, ha consentito di interrompere la attività illecita del medico che era stato già sospeso dall’esercizio della professione. Il dottore, nei giorni scorsi, era stato sorpreso con attrezzatura chirurgica intento a praticare un intervento di otoplastica in un appartamento abitato da sudamericani ubicato nel quartiere Quadraro di Roma.

Il caso di Simonetta Kalfus, morta per una liposuzione

Nonostante una sospensione di sei mesi dall’Ordine dei Medici, il dottor Carlo Bravi continuava a esercitare clandestinamente la professione di chirurgo estetico. Il suo nome era già balzato agli onori della cronaca lo scorso marzo, quando fu indagato ( con due colleghi – ndr) per la morte di Simonetta Kalfus, una paziente deceduta in ospedale dopo una liposuzione illegale eseguita in un ambulatorio nel quartiere romano di Cinecittà.

L’ultimo intervento di Bravi

Nei giorni scorsi, Bravi è stato ripreso dai carabinieri, sotto copertura, mentre effettuava un nuovo intervento chirurgico in un locale fatiscente, pieno di rifiuti, scarpe e vestiti sparsi, affittato da un cittadino sudamericano al Quadraro. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione, un giovane transessuale brasiliano di 22 anni, che aveva pagato 500 euro in contanti stava per essere sottoposto da Bravi ad un lifting alle orecchie. Con Bravi c’era una ex infermiera di 65 anni in pensione, che faceva da ferrista. Il chirurgo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.