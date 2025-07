Gallipoli, bimbo caduto in piscina è in gravissime condizioni

È in condizioni “gravissime” ma “ancora in vita” il bambino di 7 anni caduto in una piscina ieri a Gallipoli, in provincia di Lecce. Lo conferma la Questura. Il bambino è ricoverato da ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale del Sacro Cuore di Gallipoli, dove è giunto in gravissime condizioni dopo essere stato trovato privo di sensi nella parte alta di una piscina, nella quale era caduto per cause ancora in corso di accertamento.