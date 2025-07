Inchiesta urbanistica Milano, Catella: “Produrremo memoria esaustiva”

“Al fine di dare piena e adeguata rappresentazione in occasione dell’interrogatorio avanti al gip programmato per mercoledì 23 luglio alle ore 14, procederemo a produrre una memoria esaustiva”. Lo ha affermato Manfredi Catella, Fondatore & Ceo di Coima Sgr, in una lettera agli stakeholder. Catella è coinvolto nell’inchiesta sull’urbanistica milanese che sta facendo tremare Palazzo Marino.

“Il pool di legali che ha assunto l’incarico della difesa per Coima Sgr e per la mia persona è tra i più qualificati del Paese, in particolare: Paola Severino per Coima Sgr; Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli per la mia persona in qualità di rappresentante legale di Coima Sgr”, ha spiegato Catella, aggiungendo che “ieri si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Coima Sgr che ha esaminato nel merito l’analisi svolta e attivato tutte le azioni opportune”.

“Capisaldi posizione pm non corrispondono al vero”

La memoria esaustiva che presenterà il pool di legali che ha assunto l’incarico della difesa per Coima Sgr e per Manfredi Catella conterrà “tutte le prove documentali oggettive della non corrispondenza al vero dei capisaldi della posizione della Procura”. Lo si legge nella lettera di Catella. “Nel rispetto del gip abbiamo assunto la posizione di non rilasciare alcuna comunicazione pubblica nel merito fino all’interrogatorio”, afferma ancora Catella, che conclude: “Successivamente, data anche l’inopportuna diffusione a livello mediatico sia nazionale sia internazionale dei contenuti della relazione della Procura, renderemo le argomentazioni sviluppate disponibili pubblicamente nello spirito di trasparenza e apertura che contraddistingue da sempre l’operato di tutte le persone di Coima”.