Napoli, scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.0: avvertita in tutta la città

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli intorno poco dopo le 9. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri della città, principalmente nell’area occidentale a ridosso dei Campi Flegrei, ma anche nel centro cittadino.

La scossa di magnitudo 4.0

È 4.0 la magnitudo della scossa avvenuta alle 9.14 nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro in mare a Pozzuoli nel tratto antistante via Napoli, a poca distanza dal confine con il quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata particolarmente avvertita a Napoli, nei quartieri della zona occidentale ma anche in centro, così come nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli. La scossa è avvenuta a una profondità di 2,5 km. Il terremoto è stato localizzato dall’Osservatorio vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv.

In corso sciame sismico

È in corso nell’area dei Campi Flegrei uno sciame sismico iniziato alle 8.51. Alle 9.14 l’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro in zona Dazio tra Pozzuoli e Napoli, avvertita dalla popolazione sia a Napoli che nei comuni flegrei. Sono al momento circa dieci le scosse registrate nel corso dello sciame sismico.

Oltre alla scossa di magnitudo 4.0 delle ore 9.14, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato una decina di terremoti avvenuti nell’ambito dello sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei. Due di queste hanno fatto registrare una magnitudo di 1.5 e si sono verificate in rapida successione alle 9.36 e alle 9.37; per entrambe l’epicentro è stato localizzato nel comune di Pozzuoli, a poca distanza dal confine con Napoli.

Assessore: “Nessun danno segnalato”

Non sono segnalati danni a Napoli in relazione alla scossa di terremoto. Lo riferisce Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli, spiegando che “proseguono sopralluoghi specifici in edifici pubblici, ma non ci aspettiamo niente di serio”.

Il terremoto, spiega, è avvenuto “nell’ambito di una faglia a mare fra Pozzuoli e Napoli. Come gia accaduto questa faglia genera terremoti che si sentono molto a Napoli”. Le accelerazioni sono “pari a metà o poco più di quelle del terremoto del 13 marzo. E quindi stessa proporzione delle azioni sulle costruzioni. Solite forme dello spettro di risposta, con amplificazioni solo per periodi piccoli”.

I Vigili del fuoco stanno eseguendo una verifica su un edificio nella zona dei Campi Flegrei.

Stop treni sulle linee flegree

È stata interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea a seguito della scossa di terremoto di questa mattina con epicentro tra Napoli e Pozzuoli. Lo stop è stato deciso per permettere le necessarie verifiche tecniche sulle due linee che collegano il centro di Napoli con i comuni dei Campi Flegrei. Lo rende noto Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania.

Circolazione treni sospesa nel nodo di Napoli

La circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli per verifiche tecniche a seguito del terremoto . Trenitalia informa che “i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi”.