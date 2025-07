Milano, inchiesta urbanistica: chiesto l’arresto per l’assessore Tancredi e Manfredi Catella

La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno dei gruppi leader in città e in Italia del settore immobiliare. Da quanto apprende LaPresse è l’inizio di una nuova inchiesta, per corruzione e falso, dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l’aggiunto Tiziana Siciliano, con al centro anche i grandi progetti edilizi e di trasformazione urbana della città.

Il gip di Milano, Mattia Fiorentini, ha fissato per il 23 luglio gli interrogatori preventivi dell’assessore ed ex dirigente dell’Urbanistica e dell’imprenditore che fra i vari progetti ha trasformato il quartiere Isola-Porta Nuova con il Bosco Verticale e la Biblioteca degli Alberi, gestisce la riqualificazione dell’ex Pirellino e la realizzazione del villaggio olimpico a Scalo Romana per i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. L’inchiesta è il secondo capitolo dell’indagine che a marzo ha portato all’arresto dell’ex direttore dello Sportello unico edilizia, Giovanni Oggioni, interdizioni di architetti e all’affossamento della legge ‘Salva Milano’.

Indagato Stefano Boeri, perquisizioni nel Comune di Milano

C’è il presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, fra gli indagati e i perquisiti della nuova inchiesta sull’urbanistica della Procura. Sono in corso in questi minuti 24 perquisizioni personali e domiciliari a carico di pubblici ufficiali dell’amministrazione milanese, imprenditori e progettisti. Ordini di esibizione per acquisire documenti sono stati eseguiti negli uffici del Comune di Milano.

Circa 80 i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza sono impegnati nelle attività investigative disposte dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici che con l’aggiunto Tiziana Siciliano da tre anni coordinano le indagini sui cantieri e i progetti immobiliari della città. L’archistar e docente del Politecnico di Milano è già stato coinvolto nelle inchieste sulla Beic e sul Bosconavigli di Scalo San Cristoforo.

Pm chiede il carcere per quattro persone

Ci sono anche quattro richieste al gip di custodia cautelare in carcere. Si tratta dell’imprenditore della società immobiliare Bluestone, Andrea Bezziccheri, già indagato o imputato nei fascicoli sulle Park Tower di via Crescenzago 105 e sul palazzo nel cortile ‘Hidden Garden’ di piazza Aspromonte.

Chiesta la misura cautelare più pesante anche per l’ex presidente della commissione paesaggio di Milano, Giuseppe Marinoni, per l’architetto e noto professionista del settore Alessandro Scandurra (anche lui ex membro della comm. paesaggio) e per l’architetto Federico Pella della società di ingegneria e progettazione integrata J+S, protagonista fra i vari progetti della cordata vincitrice del progetto di riqualificazione delle ex Scuderie de Montel di San Siro, trasformate nelle Terme de Montel nell’ambito del bando internazionale di rigenerazione urbana Reinventing Cities. Quest’ultimo si trovava all’estero al momento della notifica del provvedimento. Per tutti gli interrogatori preventivi sono stati fissati il 23 luglio.

Pm: “A Milano incontrollata espansione edilizia”

Le indagini sull’urbanistica di Milano hanno mostrato “profili di incontrollata espansione edilizia” che “ha assunto dimensioni di rilievo notevolissimo”. Lo scrive il Procuratore di Milano, Marcello Viola, in una nota relativa all’ultima indagine che ha portato a chiedere l’arresto ai domiciliari dell’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, l’imprenditore Manfredi Catella e altri quattro fra imprenditori e architetti oltre ad altri 18 indagati o perquisiti.

Le “indagini” coordinate dalla Procura ed “eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano”, fa sapere Viola, “hanno già portato nei mesi scorsi al sequestro preventivo di diversi cantieri” come il Giardino Segreto di via Lepontina, le Residenze Lac di via Cancano, lo Scalo House di via Valtellina-Lepontina e “all’adozione di misure cautelari personali” fra cui gli arresti domiciliari dell’ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune, Giovanni Oggioni.

Lega Milano: “Preoccupati, Sala faccia scelte rapide”

“Come sempre siamo garantisti fino a sentenza e auspichiamo che tutto possa risolversi per il bene della città, ma la richiesta di arresto per un assessore del Comune di Milano, avanzata stamane dalla Procura, mette in serio pericolo l’immagine del Comune e rischia di affossare una volta per tutte lo sviluppo urbanistico e l’economia della città”. Così in una nota la segreteria provinciale e il gruppo consiliare Lega per Salvini Premier Milano.

“Dopo il pasticcio, causato dal Comune stesso, sul Salva Milano e in merito all’abuso di utilizzo dello strumento della Scia (come da normativa comunale voluta con estrema leggerezza) al posto dei piani d’intervento, dopo lo scandalo Boeri e i problemi della Commissione Paesaggio, Milano non può sopportare un nuovo scandalo urbanistico che coinvolge un membro della Giunta e uno degli operatori più in vista in città proprio per i rapporti con l’amministrazione comunale”.

“Chiediamo al sindaco Sala di fare scelte celeri per far ripartire l’economia e lo sviluppo della città, ormai ferma da 2 anni a causa dell’incompetenza di una Giunta a guida sinistra che ha sbagliato ogni passo. Ormai scoppia un caso al mese, il sindaco non può più far finta di nulla come se non sapesse cosa sta succedendo. La vede la situazione in cui sta lasciando Milano? Va in ufficio a fare il sindaco amministrando la città o passa le giornate solo sui social? Per una volta, la sinistra pensi al bene dei milanesi”.