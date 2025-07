Camorra, arrestato il figlio del boss ‘Sandokan’

I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno arrestato mercoledì Ivanohe Schiavone, figlio del boss Francesco, detto ‘Sandokan’. L’ordinanza di custodia in carcere è stata emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone ritenute responsabili, in concorso, di riciclaggio, autoriciclaggio ed estorsione, aggravati dall’agevolazione e dal metodo mafioso. L’indagine, condotta dai militari dal 2024 al 2025, attraverso attività tecniche, accertamenti patrimoniali e riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ha consentito di accertare che i due indagati, tra cui appunto Schiavone jr, avrebbero impiegato, sostituito e trasferito denaro o altre utilità provenienti dai delitti commessi dal clan, attraverso una serie di operazioni concretamente idonee a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Secondo i pm avrebbe riciclato denaro sporco

E’ stato quindi svelato come il vertice del clan dei casalesi, destinatario di numerosi provvedimenti giudiziari nonché di confisca di beni, prima della sua cattura avrebbe acquistato la piena proprietà di due vasti appezzamenti di terreno, lasciandoli fittiziamente intestati al venditore e, alla sua morte, ai figli che li avrebbero locati a una terza persona. A quest’ultima, i destinatari del provvedimento, avrebbero imposto, con metodi camorristici, di rescindere il contratto di affitto e non avvalersi del diritto di prelazione, al fine di consentire la vendita di quei terreni ad altre persone da loro individuate. I terreni – il cui valore è stimato in 500.000 euro – verranno sottoposti a sequestro preventivo.