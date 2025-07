Sequestra e violenta la ex in casa a Milano, arrestato 33enne

Un 33enne italiano, con precedenti, è stato arrestato a Milano per sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale. L’uomo è accusato di aver violentato e sequestrato per 12 ore la ex compagna, in una abitazione in zona Viale Umbria. Domenica notte l’uomo avrebbe convinto la donna, una 45enne italiana con la quale aveva avuto una relazione di 6 mesi, a vedersi per un incontro. Una volta arrivato a casa della ex, le avrebbe però tolto chiavi e telefono, sprangando la porta e costringendola ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di un cacciavite. Solo l’indomani, approfittando del momento in cui l’uomo si era addormentato, dopo aver assunto droghe, la vittima è riuscita a chiamare il 112. Il 33enne, che all’arrivo dei carabinieri ancora dormiva, è stato arrestato e portato a San Vittore. La donna è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli.