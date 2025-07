Processo La Russa jr, legale vittima: “Mia assistita ha dovuto cambiare vita e lasciare Italia"

“La mia assistita ha cambiato vita, se n’è andata dall’Italia per ovvie ragioni. È molto contenta dell’esito dell’udienza, per spirito conciliativo vediamo se riusciremo a trovare un accordo. Io sono sempre foriero di iniziative transitive, ora sarà la magistratura a pronunciarsi. Ci siamo costituiti parte civile nel processo, le parti non hanno avuto nessuna contestazione sul nostro atto per come l’abbiamo formalizzato. la parte interessata l’abbiamo sentita telefonicamente ed è molto contenta”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Benvenuto, legale della ragazza che nel 2023 ha denunciato Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale, al tribunale di Milano al termine dell’udienza per le accuse di revenge porn aggravato a carico del terzogenito del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dell’amico dj Tommaso Gilardoni. La gup Alessandra Di Fazio, chiamata a decidere se processare o meno La Russa junior, ha rinviato al 13 novembre.