Corruzione al Comune di Sorrento: 16 arresti per appalti truccati

Ordinanza di custodia cautelare per il sindaco Massimo Coppola: il primo cittadino già agli arresti per una tangente

Operazione anti-corruzione delle Fiamme Gialle al comune di Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) sta dando esecuzione in queste ore a 16 ordinanze di misura cautelare (in carcere e ai domiciliari), emesse dal gip su richiesta della Procura, nei confronti dell’ex sindaco Massimo Coppola, di funzionari e dirigenti del Comune e di alcuni imprenditori. Le accuse sono di corruzione, peculato e turbata libertà degli incanti, in relazione ad una pluralità di appalti pubblici affidati dal Comune di Sorrento negli anni dal 2022 al 2024. L’operazione fa seguito all’arresto del primo cittadino di Sorrento lo scorso 21 maggio 2025 dopo essere stato sorpreso mentre riceveva mazzetta da un imprenditore.

Sequestro nei confronti del cartomante ‘Lello il Sensitivo’

E’ stato eseguito un sequestro anche nei confronti di Raffaele Guida, in arte “Lello il sensitivo”, cartomante noto per le sue apparizioni nelle tv locali e ritenuto dalla Procura fiduciario e referente del sindaco nei rapporti, anche illeciti, intrattenuti con gli imprenditori. Nel suo caso i finanzieri hanno trovato 167mila euro in contanti in un incavo di un tavolo da biliardo nella sua abitazione. Dopo l’arresto di fine maggio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha subito sospeso Massimo Coppola dalle funzioni di sindaco di Sorrento. Il 28 maggio, a seguito delle dimissioni dalla carica di 11 consiglieri comunali, il prefetto ha sospeso il Consiglio comunale di Sorrento e nominato commissario prefettizio Rosalba Scialla, incaricandola della provvisoria amministrazione dell’ente e avviando nel contempo la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.