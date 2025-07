Home > Cronaca > Minacce a Saviano, confermata condanna a 18 mesi per il boss Bidognetti

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e sei mesi per Francesco Bidognetti, boss del clan dei Casalesi, per le minacce rivolte nel 2008 durante il processo ‘Spartacus‘ a Napoli allo scrittore Roberto Saviano, alla giornalista Rosaria Capacchione e a un magistrato.

Le minacce di Bidognetti a Saviano e Capacchione

La vicenda si riferisce a un episodio avvenuto in aula, quando Bidognetti (imputato per associazione mafiosa), cercò di intimidire con dichiarazioni gravemente minacciose, aggravate dal metodo mafioso. Già nel maggio 2021 il tribunale di primo grado aveva riconosciuto la gravità del gesto, inquadrandolo come un tentativo di influenzare il processo attraverso l’intimidazione mafiosa.

Insieme a Bidognetti, fu condannato anche l’avvocato Michele Santonastaso, suo legale difensore, che aveva letto in aula le dichiarazioni minatorie: per lui la pena è di un anno e due mesi. Rosaria Capacchione, all’epoca cronista impegnata nel raccontare le attività dei clan casertani, è oggi simbolo del giornalismo d’inchiesta contro la criminalità organizzata.