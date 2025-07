Bimbo scomparso a Ventimiglia, testimone indagato per omissione di soccorso

Il testimone che aveva visto Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia e ritrovato dopo 36 ore di ricerche ieri mattina, è indagato dalla procura di Imperia per omissione di soccorso. L’uomo aveva avvistato il piccolo in un suo terreno, nel giardino di casa in via Torrazza. Lo aveva accompagnato fino a un incrocio e poi lo aveva lasciato, senza assicurarsi che ritrovasse i genitori né di informare le forze dell’ordine che avevano già avviato le ricerche. Per questo era già stato sentito dai carabinieri sabato pomeriggio per ricostruire la dinamica dell’accaduto, i militari avevano anche effettuato un sopralluogo domestico in cerca di tracce e sequestrato il veicolo per analisi.

L’iscrizione, si apprende, è un atto dovuto e arriva il giorno dopo il ritrovamento del piccolo. Inizialmente si era ipotizzato di una possibile iscrizione per abbandono di minore, reato che tuttavia sarebbe legato a dinamiche di custodia. Nelle ultime ore, anche alla luce di quanto fin qui emerso, si è scelto per l’iscrizione nei confronti dell’uomo per l’ipotesi di omissione di soccorso; si tratta di un atto formale per compiere gli accertamenti del caso che puntano a ricostruire tutto l’accaduto, da quando il bambino ha lasciato la struttura del campeggio di Latte fino a quando è stato ritrovato.

Bimbo dimesso da ospedale dopo controlli, sta bene

Dopo un giorno in osservazione in ospedale è stato dimesso e potrà tornare a casa con la sua famiglia Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni smarritosi lo scorso venerdì a Latte, nel comune di Ventimiglia, cercato per quasi due giorni prima del ritrovamento ieri mattina. Il piccolo, lievemente disidratato ma in buone condizioni, aveva riportato solo qualche graffio nelle 36 ore in cui è rimasto all’addiaccio. Portato in ospedale per i controlli del caso in mattinata è stato dimesso.