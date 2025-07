Ancona, 70enne trovata morta in vasca da bagno

Una donna di 70 anni è stata trovata senza vita, sabato mattina, all’interno della vasca da bagno in un appartamento di via Bezzecca, ad Ancona, in zona Santo Stefano. La donna di professione era una badante. All’interno dell’abitazione era presente un’anziana, che ha aperto la porta ai soccorritori della Croce Gialla, giunti sul posto insieme all’auto medica del 118, alla polizia locale e alla polizia di Stato di Ancona. Vani i tentativi di salvarla. Purtroppo per la donna non c’era già più nulla da fare. L’ipotesi più accreditata è quella della morte accidentale o naturale. Secondo una prima ricostruzione, infatti, la badante potrebbe aver avuto un malore ed essere caduta nella vasca, oppure essere scivolata battendo la testa. Saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire la dinamica.