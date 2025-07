Home > Cronaca > Alto Adige, due morti in due incidenti in montagna

Due persone sono morte in due distinti incidenti avvenuti oggi, sabato, sulle montagne dell’Alto Adige. La prima vittima è un turista austriaco, precipitato per circa 200 metri sul monte Cavallo, in Val Badia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12: l’uomo ha perso l’equilibrio ed è morto in seguito alla caduta. Inutile l’intervento sul posto dell’elicottero di soccorso dell’Aiut Alpin e del soccorso alpino di Badia. Un secondo incidente si è invece verificato poco prima delle 14 a Plan de Corones: in questo caso la vittima si era lanciata con il parapendio. La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio della guardia di finanza, giunta sul posto insieme all’eliambulanza Pelikan 2, al soccorso alpino e all’assistenza spirituale.