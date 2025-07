Villa Pamphili, Kaufmann oggi in Italia

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il presunto killer di Villa Pamphili arriverà oggi in Italia. Il volo dell’Aeronautica Militare che lo riporterà in patria è atteso alle 12 all’aeroporto di Ciampino.

Le indagini sul duplice omicidio a Villa Pamphili

L’uomo, 46enne di origine californiana, è sospettato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda. I corpi delle due vittime furono trovati il 7 giugno scorso all’interno del parco di Villa Pamphili, a Roma, a circa 200 metri di distanza l’uno dall’altro. Secondo le indagini, la famiglia viveva in condizioni precarie, dormendo in giacigli di fortuna tra il parco e la zona di via Gregorio VII. Si lavavano nelle fontane e sopravvivevano senza fissa dimora.

Kaufmann sarà trasferito nel reparto clinico di Rebibbia

Subito dopo l’atterraggio a Ciampino, Kaufmann, sarà prima fotosegnalato e verrà sottoposto al prelievo del Dna, per confermare la paternità con la piccola Andromeda, e poi trasferito nel reparto clinico del carcere di Rebibbia, dopo che in Grecia ha danneggiato la cella dove era detenuto dal 12 giugno, dopo essere stato trasferito da Skiathos. Al suo arrivo gli verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Roma, con l’accusa di duplice omicidio. Entro cinque giorni sarà fissato l’interrogatorio di garanzia davanti al gip. Kaufmann dovrà nominare un avvocato italiano. In Grecia si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Le indagini sul finanziamento al film ‘Stelle della Notte’

Proseguono intanto le indagini sul finanziamento al film, ‘Stelle della Notte‘, per il quale risulta che tramite una società romana con sede ai Parioli, abbia ottenuto oltre 800mila euro dal Ministero della Cultura. Il segmento dell’indagine relativo al finanziamento resta nello stesso fascicolo aperto dai pm romani per l’accusa di omicidio. Gli inquirenti non escludono che anche lui possa essere stato vittima di un raggiro.