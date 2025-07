Violenta turista 15enne, arrestato 41enne a Ravello

A Ravello, in Costiera Amalfitana, un uomo di 41 anni è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri per violenza sessuale ai danni di una 15enne turista americana. La ragazza era ospite con la famiglia in una struttura ricettiva di Ravello.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, un 41enne italiano di origine egiziana, avrebbe approfittato della temporanea assenza dei genitori della vittima e avrebbe aggredito e abusato della minorenne. Il fermo è stato eseguito ieri mattina dai Carabinieri della compagnia di Amalfi.