Marche, borghi storici: nel pesarese torna il Mercatino del Feudatario

Tradizione consolidata per il Mercatino del Feudatario di Montefelcino (Pesaro e Urbino), manifestazione che è giunta alla 33esima edizione. Nel 1991, l’incantevole borgo che si affaccia sulla vallata del Metauro, incorniciato da splendide colline, celebrava il quarto centenario della morte del conte Fabio Landriani, signore e feudatario del luogo. È a lui che si deve la grande iniziativa del ‘mercato libero senza gabella‘ istituito nel 1582.

Un evento dalle radici antiche

Per ricordare questo evento che affonda le radici nella storia di Montefelcino, l’amministrazione comunale e la Proloco locale organizzano con successo il Mercatino del feudatario, che oggi, per l’edizione 2025, è stato presentato in Regione, alla presenza dell’assessore Stefano Aguzzi, del sindaco di Montefelcino Maurizio Marottesi e della presidente della Proloco Claudia Rasori.

La Regione Marche e la valorizzazione dei borghi

“Per la Regione – ha detto Aguzzi – l’evento rappresenta un’altra occasione di promozione dei borghi marchigiani. L’amministrazione Acquaroli in questi cinque anni ha investito tantissimo per il rilancio dei Borghi storici, veri scrigni del patrimonio storico, artistico, culturale delle nostre terre insieme con le bellezze paesaggistiche e con le eccellenze enogastronomiche, in grado di generare una risposta turistica completa. Il Mercatino del Feudatario oltre ad inserirsi in questo percorso si caratterizza per una particolarità: quella di essere stato ideato 400 anni fa, dando origine a una tradizione che giunge fino a noi con lo stesso entusiasmo e interesse di allora”.

L’idea del conte Landriani era quella di dare vita a un mercato esente da tasse, senza gabella per l’appunto, motivo per cui già a fine Cinquecento attraeva molti visitatori ed espositori. E così la tradizione si rinnova.

L’edizione 2025

“La manifestazione ci proietta nel ‘500 – ha commentato il sindaco Marottesi – e possiamo rivivere quella stessa atmosfera rinascimentale. Il punto di forza di questo mercatino saranno gli espositori; ne saranno presenti un’ottantina. Si potranno trovare molti oggetti interessanti: cose antiche, antiquariato, collezionismo, artigianato artistico, oggettistica. Invito tutti a partecipare a questo evento perché visitando queste bancarelle si potranno scovare anche cose molto rare o molto curiose”.

La presidente della Proloco Rasori ha presentato le novità di questa edizione: “Avremo ospiti per la prima volta la Corte Malatestiana di Gradara quale gruppo per la rievocazione storica. Inoltre, sarà possibile per il pubblico partecipare alle dimostrazioni pratiche di arti e mestieri antichi su prenotazione. Si potrà gustare del buon cibo nei quattro punti di ristoro che sono gestiti dalle associazioni locali”.

Il Mercatino del Feudatario si svolgerà ogni settimana nella giornata di martedì, per cinque appuntamenti fino al 12 agosto; dalle 18 alle 24, nel centro storico di Montefelcino. Ad allietare il mercatino: sfilate in costume d’epoca, come il corteo del feudatario, spettacolo di mangiafuoco, musica rinascimentale, dimostrazioni di falconeria, di tiro con l’arco e, altra novità di quest’anno, uno spettacolo di alchimia. Per questa edizione sarà presente anche una delegazione da Loffenau, cittadina della Foresta Nera con cui è gemellata Montefelcino, che proporrà una degustazione di cibi tipici tedeschi. Per maggiori informazioni e il programma completo : www.comune.montefelcino.ps.it e www.montefelcinoproloco.it