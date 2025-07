Marche, lavoro: la Regione ha incontrato la IMR

L’assessore Aguzzi: “Mi ritengo sufficientemente soddisfatto per l’esito di questo incontro in quanto l’azienda ha non solo ha confermato gli impegni già previsti”

Tornano ad incontrarsi i vertici dell’azienda IMR con le rappresentanze sindacali e le RSU dei lavoratori dello stabilimento di Jesi (Ancona). L’incontro si è svolto questa mattina ad Ancona, nella sede dell’assessorato regionale al lavoro, guidato da Stefano Aguzzi.

La situazione attuale

Attualmente l’azienda è in cassa integrazione fino a maggio 2026 ma, come emerso anche dal confronto odierno, il programma di investimenti, finalizzato al rilancio del sito produttivo, sta andando avanti secondo i tempi previsti.

La soddisfazione dell’assessore Aguzzi

“Mi ritengo sufficientemente soddisfatto per l’esito di questo incontro – ha dichiarato l’assessore Aguzzi – in quanto l’azienda ha non solo ha confermato gli impegni già previsti, ma ha ulteriormente indicato che a regime, al netto delle uscite volontarie ed incentivate in corso, il sito di Jesi potrà garantire lavoro a 95 unità di personale. A conferma di questo intento, l’azienda ha avviato un importante piano di investimenti, a detta delle organizzazioni sindacali e delle RSU, già concretamente visibile nel sito di Jesi. Come Regione Marche monitoreremo con attenzione l’evolversi della situazione e confidiamo nel fatto che, pur nelle ben note difficoltà di mercato internazionali, il processo tuttora in atto possa concludersi positivamente, restituendo a Jesi un polo produttivo che possa essere un’eccellenza nel nostro territorio”.