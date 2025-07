Verona, 23enne arrestato: ha violentato 4 donne

Un 23enne è stato arrestato a Verona, accusato di 4 diverse violenze sessuali, compiute nel mese di giugno a Legnago. I carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago hanno arrestato il 23enne cittadino italiano, residente nella bassa veronese e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Verona, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il 23enne è stato arrestato perché gravemente indiziato di essere l’autore di quattro episodi di violenza sessuale (1 tentata e 3 consumate) ai danni di 4 donne, episodi avvenuti nel mese di giugno a Legnago, nei pressi dell’argine del fiume Adige.

Le indagini avviate tempestivamente dai Carabinieri, grazie ai dettagli forniti dalle donne molestate e all’intensa attività di controllo del territorio e di verifica di tutte le persone segnalate come sospette, hanno permesso di giungere all’identificazione del 23enne, che ha nazionalità italiana per luogo di nascita ma è di origine marocchina.

Indagini in corso

I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri nei confronti dell’indagato hanno consentito all’Autorità Giudiziaria scaligera di richiedere ed ottenere l’emissione della misura cautelare personale detentiva per i quattro gravissimi episodi. Sono ancora in corso indagini finalizzate a chiarire se l’individuo arrestato è collegato ad altri analoghi eventi delittuosi, il cui autore non è stato ancora identificato.

Il 23enne, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.