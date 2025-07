Orio al Serio, uomo risucchiato da motore aereo: la messa in sicurezza dell'area

Addetti alla sicurezza al lavoro sulla pista dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio dopo il grave incidente di questa mattina, martedì, in cui un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo. Lo si vede in un video condiviso sui social e postato poco dopo che il velivolo è stato fermato. Secondo le prime indagini l’incidente sarebbe dovuto a un gesto volontario: la vittima, che non sarebbe un passeggero del volo né un lavoratore dello scalo, sarebbe entrato di proposito in pista con l’intento di suicidarsi. In corso gli accertamenti per capire come l’uomo sia riuscito a raggiungere l’aereo.