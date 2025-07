Orio al Serio, muore uomo risucchiato da motore aereo: voli sospesi e poi ripartiti

Un uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio ed è morto. Lo rende noto Sacbo, società che gestisce lo scalo.

Secondo quanto si apprende, l’uomo non è un passeggero e non è un dipendente dell’aeroporto. Secondo l’ipotesi più accreditata, si tratterebbe di un suicidio.

A causa del tragico incidente, diversi voli sono stati cancellati: al momento se ne contano almeno 12. Altri sono in ritardo. Secondo le informazioni fornite, il traffico aereo nello scalo è ripartito ma ci sono comunque altri voli cancellati (ad esempio un volo delle 13).

Sacbo, la società che gestisce lo scalo, comunica che “le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono rimaste sospese dalle ore 10.20 alle 12.00 a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”. Il traffico aereo è ripreso alle 12.00.

Sul posto si è recato il pm di turno, per capire come e perché la persona coinvolta possa essere entrata in pista, raggiungendo il volo in partenza.

L’elenco dei voli cancellati a Orio al Serio

FR 4042 PORTO 07/07/2025 21:05 08/07/2025 13:00 Cancellato

E5 545 CAIRO 07/07/2025 22:00 08/07/2025 16:00 In ritardo

FR 3219 MANCHESTER 08/07/2025 10:00 08/07/2025 12:27 Imbarco chiuso

FR 1176 MENORCA 08/07/2025 10:35 08/07/2025 11:23 Imbarco ultima chiamata

FR 3396 CROTONE 08/07/2025 10:45 08/07/2025 11:25 Cancellato

FR 3408 KATOWICE 08/07/2025 10:50 08/07/2025 10:50 Cancellato

FR 3530 PRAGUE 08/07/2025 11:00 08/07/2025 11:50 Cancellato

FR 4845 DUBLIN 08/07/2025 11:10 08/07/2025 12:16 Decollato

FR 5148 ZADAR 08/07/2025 11:10 08/07/2025 13:00 Cancellato

FR 8355 TIRANA 08/07/2025 11:20 08/07/2025 11:20 Cancellato

FR 7976 KOS 08/07/2025 11:25 08/07/2025 11:25 Cancellato

FR 7324 MALTA 08/07/2025 11:35 08/07/2025 11:35 Cancellato

FR 4714 RIGA 08/07/2025 11:50 08/07/2025 13:15 In ritardo

FR 2261 CATANIA 08/07/2025 11:50 08/07/2025 12:30 In ritardo

FR 5108 LOURDES 08/07/2025 11:50 08/07/2025 11:50

FR 2285 NAPOLI 08/07/2025 12:00 08/07/2025 12:00 Cancellato

FR 4638 PORTO 08/07/2025 12:35 08/07/2025 12:35 Cancellato

VF 062 ISTANBUL S. GOKCEN 08/07/2025 12:45 08/07/2025 12:45

3O 452 CASABLANCA 08/07/2025 12:50 09/07/2025 05:15 In ritardo

EW 9801 DUSSELDORF 08/07/2025 13:00 08/07/2025 13:40 Cancellato

FR 2254 ALGHERO 08/07/2025 13:00 08/07/2025 13:00 Cancellato