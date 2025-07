‘Ndrangheta, 28 arresti per traffico di droga: la base a Roma

Importante operazione contro la ‘ndrangheta nei confronti di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di droga e basata a Roma. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Dda capitolina, è stata eseguita dai Carabinieri del Ros nei confronti di 28 indagati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, e dei reati di tortura e detenzione di armi.

Le indagini, dirette dalla Procura di Roma, hanno permesso di svelare l’operatività di un’associazione di matrice ‘ndranghetista dedita al narcotraffico ed operante nella Capitale, facente capo ad un 57enne calabrese già condannato in via definitiva per la sua appartenenza alla ‘ndrangheta. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate ingenti quantità di sostanze stupefacenti destinate al mercato romano. L’ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri del Ros con il supporto in fase esecutiva dei Comandi provinciali di Roma, Pistoia, Latina, Teramo, Reggio Calabria e dello squadrone eliportato “Cacciatori” Calabria.