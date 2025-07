Marche, ok del Consiglio al Programma lavori pubblici da 438 milioni di euro

Le risorse saranno investite in 64 opere. Voto unanime dell’Aula sulla costituzione della Consulta delle professioni sanitarie con 13 componenti e sul riesame della classificazione del territorio per il monitoraggio dell’aria

La seduta del Consiglio della Regione Marche di oggi, mertedì 8 luglio, ha approvato a maggioranza al Programma triennale di lavori pubblici 2025 – 2027. Così come lo schema per il 2025. La proposta di atto amministrativo della Giunta regionale, di cui relatori sono i consiglieri Andrea Assenti (FdI) e Anna Casini (Pd), definisce circa 438milioni di euro di investimenti, di cui per l’annualità in corso euro 82 milioni e 275 mila euro. In programma 64 interventi in beni culturali, opere stradali, opere marittime fluviali, difesa del suolo, opere amministrative direzionali ed edilizia sanitaria ospedaliera. Nel corso del confronto sono intervenuti consiglieri di maggioranza e opposizione, conclusioni dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Baldelli.

Via libera alla pdl per la Consulta delle professioni sanitarie



Il Consiglio regionale approva all’unanimità la proposta di legge che aggiorna e completa l’istituzione della Consulta delle professioni sanitarie, a modifica della legge regionale del 2010 sulla riorganizzazione del servizio sanitario regionale. Ad iniziativa dei consiglieri del gruppo FdI, primo firmatario Nicola Baiocchi, entrano a far parte dell’organismo di confronto 13 componenti, di cui 5 rappresentanti designati dagli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali, 2 dall’Ordine regionale della professione di ostetrica, 5 dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 1 dall’Ordine della professione di fisioterapista. Relatori del provvedimento sono i consiglieri Baiocchi per la maggioranza e Maurizio Mangialardi (Pd) per l’opposizione.

Qualità dell’aria, approvato il riesame



Approvato all’unanimità il riesame della classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell’aria, quinquennio 2020-2024. L’atto amministrativo della Giunta regionale conferma rilevazioni in linea con i valori obiettivo nelle 18 centraline fisse di monitoraggio. Nel confronto con il quinquennio precedente, la situazione è stabile o in miglioramento, ad esclusione principalmente dei valori delle polveri sottili nelle zone costiere e vallive. Relatori Giacomo Rossi (Civici Marche) ed Anna Casini (Pd).