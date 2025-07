Maltempo ed eventi estremi: 100 alberi caduti a Bergamo

Oltre 100 alberi caduti a causa del maltempo a Bergamo nella notte. In seguito all’allerta meteo arancione per temporali, in vigore dalle ore 14 del 7 luglio fino alle ore 6 dell’8 luglio, e all’allerta gialla per rischio idrogeologico valida fino alle ore 9 dell’8 luglio, l’Amministrazione comunale ha prontamente attivato il Servizio di Protezione Civile e la Polizia Locale.

Sono stati circa una ventina gli uomini e le donne impegnati nelle operazioni di emergenza durante la notte.

Due squadre di volontari della Protezione Civile sono entrate in azione già dalla serata del 7 luglio, impegnate in operazioni di ripristino su alcuni tratti stradali colpiti dal maltempo, e dalle ore 23,30 è stato inoltre attivato il personale della Polizia Locale in reperibilità, affiancato dalle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno operato fino alle ore 7 di questa mattina, quando è subentrato il primo turno di agenti della Polizia Locale e della Protezione Civile.

Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta o il danneggiamento di alberi, almeno un centinaio, e il soccorso di cinque persone evacuate da una palazzina SAP in via Uccelli/Vacha, il cui tetto è stato scoperchiato dal vento, rendendo gli appartamenti inagibili. Il Comune di Bergamo ha collocato in albergo le persone e avviato immediatamente le verifiche tecniche per individuare gli interventi necessari al ripristino delle abitazioni attivandosi per garantire soluzioni di accoglienza temporanea alle persone coinvolte tramite i Servizi Sociali.

Dalle prime ore della mattinata di oggi martedì 8 luglio, sono in azione anche due squadre di Aprica con ragno e cassone scarrabile, 4 squadre attivate dal Servizio del Verde con piattaforma elevatrice e ragno, giardinieri comunali, 6 agronomi per rilievi e gestione squadre; è attivo anche un team dedicato, disponibile telefonicamente per raccogliere le segnalazioni dei cittadini al numero 035.399124 del Servizio Verde.

Le segnalazioni possono essere inviate anche online al Comune attraverso l’applicativo SegnalaBergamo, che consente di inviare comunicazioni in modo semplice e senza necessità di autenticazione.Le operazioni si concentrano prioritariamente sullo sgombero della viabilità, la messa in sicurezza dei parchi pubblici e giardini – per alcuni dei quali il Comune ha disposto la chiusura temporanea – e, successivamente, delle aree verdi scolastiche.

La situazione a Bergamo nel primo pomeriggio

Allerta in Toscana

Una nuova allerta meteo per vento forte, valida dalle ore 17 alla mezzanotte di oggi, martedì 8 luglio, è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana. L’avviso di criticità, di codice giallo, interesserà il Casentino, il Valdarno superiore, l’area di Firenze, il Mugello e la Val di Sieve, le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdichiana, la Lunigiana, la Garfagnana, la Valle del Serchio, la Versilia, la Valtiberina, la Valle del Reno e la Romagna toscana.

A causa della bassa pressione sul Mediterraneo tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi un nuovo transito di aria fredda in quota causerà instabilità nel meteo, con possibili nuove precipitazioni sparse sulle zone centro-settentrionali e in particolare sui rilievi. Possibili anche brevi temporali sparsi, con occasionali grandinate e colpi di vento, soprattutto a ridosso delle zone appenniniche e isolati sulle altre zone centro settentrionali.Tra il tardo pomeriggio e la sera sono attese raffiche di vento anche fino a 50-70 km/h nelle pianure prossime all’Appennino, e fino a 80-100 km/h sull’Appennino.

Mare molto mosso sull’Arcipelago, sulla costa livornese, pisana, lucchese e nel basso grossetano. Da domani pressione in aumento.

Allerta in Veneto

Il meteo regionale informa che tra il pomeriggio e la sera di oggi, martedì 8 luglio, sul Veneto transiterà l’ultimo impulso perturbato associato all’ingresso di un nucleo ciclonico da nord ovest, con aria molto fredda in alta quota. Sulla regione si verificherà un’ulteriore fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi.

Localmente saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate) in particolare su zone prealpine e pianeggianti centro orientali, ma con quantitativi di pioggia complessiva probabilmente piuttosto inferiori rispetto a quelli che si sono registrati negli ultimi giorni su alcune zone (Bellunese meridionale e Trevigiano in particolare).

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che dalle ore 14 di oggi alle ore 00:00 del 9 luglio è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” per criticità idrogeologica per temporali nei bacini Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI – BL – TV -VR), Basso Brenta -Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV). Quest’ultimo bacino sarà interessato, fino alle ore 14 di domani, anche da una fase di ‘attenzione’ per criticità idraulica.