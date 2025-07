Polizia, Colosimo: "Sco centrale in lotta a criminalità organizzata"

“Questo della Dac è un ventennale che ci serve per ricordarci che già negli anni delle stragi lo Sco fu centrale, ma quella che serve è ricordarci come oggi lo Sco debba e possa essere centrale. Come le forze di polizia investigative non solo servano alla magistratura, ma servono per raccontare ai cittadini fuori da qui come si combatte la criminalità organizzata”. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, a margine della cerimonia in occasione del ventennale della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato a Roma.