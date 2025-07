Home > Cronaca > Migranti, in prima metà 2025 sbarcate in Italia 31.238 persone

I dati del ministero dell’Interno: 5.575 sono minori non accompagnati

Migranti, nuova impennata degli sbarchi nella prima metà del 2025 sulle coste italiane. I dati sono del ministero dell’Interno.

Dal 1 gennaio al 7 luglio 31.238 arrivi

Dal primo gennaio al 7 luglio 2025 sono stati 31.238 i migranti sbarcati nel nostro Paese. Lo riporta il cruscotto statistico del ministero dell’Interno.

Migranti: quanti furono gli sbarchi nel 2023 e 2024

I dati dei primi mesi di quest’anno segnano dunque un’impennata rispetto allo scorso anno, anche se sono meno della metà rispetto al 2023. Nello stesso periodo, infatti, l’anno scorso gli sbarchi furono 26.664 e nel 2023 furono 69.838.

Dal 1 gennaio al 7 luglio sbarcati 5.575 minori non accompagnati

Nello stesso periodo preso in esame dal Viminale, dal 1 gennaio al 7 luglio 2025, sono stati 5.575 i minori stranieri non accompagnati sbarcati nel nostro Paese. In tutto il 2024 furono 8.752, mentre nel 2023 furono 18.820.