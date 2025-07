Di Davide Papalini - Opera propria, CC BY 2.5

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario

Una donna, turista italiana di circa 50 anni, è morta nel pomeriggio di sabato a Rapallo (Genova) precipitando dalla finestra di un hotel di lusso della cittadina rivierasca, dove si trovava in vacanza. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario. Nonostante i soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare, sarebbe deceduta sul colpo per la caduta.

