Doppia tragedia nelle acque del capoluogo sardo

Doppia tragedia in mare a Cagliari. Nella mattina di oggi, venerdì, sono stati trovati due corpi senza vita al largo della spiaggia del Poetto. Il primo ritrovamento, avvenuto all’altezza della sesta fermata, nelle vicinanze della torre spagnola, è stato quello del corpo di una donna, che stando alle prime notizie avrebbe tra i 70 e i 75 anni. È stata trovata con abiti leggeri ma non in costume da bagno. Il suo corpo è stato avvistato a circa 60 metri dalla riva da una pattuglia della polizia locale, che ha subito allertato la Guardia Costiera. La motovedetta ha provveduto al recupero e al trasporto del corpo presso la banchina della Capitaneria in piazza Deffenu.

Il secondo ritrovamento

Il secondo cadavere, quello di un uomo, è stato individuato nelle acque antistanti la Sella del Diavolo, poco distante dal Poetto, all’altezza di Cala Regina. Il recupero è ancora in corso. A bordo dell’imbarcazione della Guardia Costiera anche il medico legale Roberto Demontis. L’uomo potrebbe essere un turista. Su entrambi i decessi indagano i carabinieri.

