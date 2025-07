In tutta la Campania era già attiva da ieri l’allerta caldo. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 20 di sabato 5 luglio. “Si prevedono ancora temperature superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C. Salirà ancora il tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70%. Il quadro meteo è associato a scarsa ventilazione, condizione che determina un innalzamento della percezione di calore. Raccomandazioni per la popolazione: non uscire di casa nelle ore più calde, evitare l’esposizione diretta al sole, sconsigliata attività fisica all’aperto, limitare gli spostamenti in auto” si legge in un comunicato del Comune.

“Si raccomanda di prestare particolare attenzione a persone anziane, bambini, cardiopatici, soggetti fragili. Arieggiare correttamente gli ambienti, idratarsi frequentemente, prestare attenzione anche agli animali domestici”.