L'assessore alla sanità della Regione conferma il target inderogabile al 30 giugno 2026

I provvedimenti regionali in vista della scadenza per la realizzazione e rendicontazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute “procedono speditamente e il target al 30 giugno 2026 è inderogabile”. Lo ha spiegato nell’Aula del Consiglio Regionale il vice presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.

I dettagli spiegati da Saltamartini

“ Dei 9 Ospedali di Comunità”previsti nelle Marche in due i lavori sono terminati, a Loreto e Chiaravalle (Ancona), per gli altri sette nei cantieri sono in corso di esecuzione i lavori. Per quanto riguarda la digitalizzazione dei Dea di primo livello e di secondo livello il target è stato raggiunto con il 75% di finanziamento assegnato entro il 31 dicembre 2024 e saranno eseguiti i collaudi a freddo dei nuovi sistemi entro la fine di questo mese. L’indirizzo politico – ha aggiunto -è quello di un potenziamento dei servizi territoriali che sono sì favoriti dalle risorse del PNRR, ma anche soprattutto dalle politiche attuate dalla Regione sotto la guida dell’attuale Giunta che nel Piano Socio Sanitario Regionale ha previsto la realizzazione di 9 Ospedali di Comunità, di 29 Case di Comunità e di 15 COT (Centrali Operative Territoriali). Il Vice Presidente ha ricordato che “le 15 COT sono già state tutte realizzate e sono già tutte funzionanti”.

Edilizia sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico

Tra gli interventi previsti, oltre all’edilizia sanitaria, ha ricordato anche quelli in tecnologie, come “il Fascicolo sanitario elettronico, le tecnologie elettromedicali, la telemedicina . Saltamartini in Aula ha riferito anche sulla Casa di Comunità di Corinaldo: “nella giornata di ieri – fa sapere – c’è stato un incontro con il Sindaco e la Giunta di Corinaldo che ringrazio ”.

La casa di comunità di Corinaldo (Ancona)

Per quanto riguarda” i lavori propedeutici alla realizzazione della Casa di Comunità di Corinaldo – ha dettagliato in Aula, riferendo la risposta dell’AST di Ancona – il 3 luglio è prevista la consegna del Progetto esecutivo e il 25 luglio l’inizio dei lavori con la conclusione prevista a marzo 2026. Per i lavori propedeutici alla Casa della salute l’aggiudicazione dei lavori è prevista il 2 luglio, il 17 luglio la stipula del contratto, il 30 luglio l’inizio dei lavori con la conclusione ad ottobre 2025.

La realizzazione di tali lavori permetterà l’inserimento dei MMG, provvisoriamente collocati nella sede AVIS, riferisce l’AST di Ancona. Ai Medici di Medicina Generale sono assegnate tecnologie elettromedicali portatili e compatibili in telemedicina per potenziarne la missione. Per quanto riguarda la RSA, collocata nella medesima struttura, ma non coinvolta dai lavori, in considerazione del carico massimo assorbibile dall’impianto elettrico esistente, sono già stati consegnati dei condizionatori mobili, oltre a 16 deumidificatori già presenti in struttura che saranno installati . Tuttavia, “l’indirizzo all’Ast da parte della Giunta regionale – così il Vice Presidente Saltamartini- è quello di avviare la progettazione e la realizzazione di un idoneo impianto di climatizzazione”. Prevista anche l’attivazione di un Punto Salute entro il mese di settembre, ha spiegato, per l’esecuzione di ECG, holter pressorio, holter cardiaco, saturimetro e spirometro con trasferimento dei dati in telemedicina. Potenziate anche le ore di specialistica ambulatoriale, in particolare la cardiologia: saranno bandite ore di specialistica ambulatoriale anche mediante l’utilizzo delle disponibilità presso altri Distretti. Relativamente alle altre discipline le ore saranno attivate anche in funzione di ulteriori spazi in valutazione. “Mi pare di poter dire – ha concluso Saltamartini- che il sindaco Aloisi, la sua Giunta e tutti i cittadini possano valutare il diverso spessore di politica regionale: non più ospedali unici e servizi di prossimità ai cittadini e alle cronicità”.

