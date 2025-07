Allo studio un provvedimento contro lo stress termico

Si terrà giovedì a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, un incontro con le associazioni sindacali, di categoria e datoriali, per concertare il provvedimento contro lo stress termico a tutela dei lavoratori che in questi giorni di caldo estremo devono svolgere attività lavorativa. A comunicarlo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l’assessore al lavoro, Stefano Aguzzi.

“Siamo al lavoro per replicare il provvedimento per tutelare i lavoratori, in particolare quelli che svolgono la loro attività all’aperto, e principalmente nelle ore più calde, come era già avvenuto lo scorso anno per scongiurare che le alte temperature possano mettere a rischio la loro incolumità. Vogliamo dare una risposta per la sicurezza di chi è esposto a questo rischio ma soprattutto vorremo creare un meccanismo che non serva solo a tamponare una fase di criticità ma possa assumere un carattere sistematico di fronte a un’esigenza ormai puntualmente ricorrente”. A dirlo Acquaroli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata