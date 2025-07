L'incontro a Palazzo Leopardi, nella sala agricoltura, prima della seduta consiliare di oggi

Nel corso della conferenza dei capigruppo, preceduta ai lavori assembleari, sono stati ricevuti i rappresentanti dell’Associazione nazionale pensionati della Confederazione italiana agricoltori (APCiaMarche), promotori della petizione ‘In difesa della sanità pubblica universalistica’.

Il testo

Il testo, promosso con le altre articolazioni della Cia, è stato sottoscritto da circa 12mila firme ed elenca i punti “riduzione delle liste di attesa, investimenti nella prevenzione, superamento carenza medici di famiglia, potenziamento della medicina territoriale e del personale sanitario”.

L’iter del documento

Come spiegato dal presidente Dino Latini, l’iter del documento, depositato con le firme presso la presidenza del Consiglio regionale, sarà assegnato ed esaminato dalla commissione referente, la Commissione sanità, per terminare in Aula con le relazioni. Sono intervenuti all’incontro Nevio Lavagnoli, presidente regionale APCia, il presidente Cia provincia di Ancona Franco Gianangeli, il presidente APCia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata Benito Vagnoni e la direttrice Cia di Ancona e Pesaro Loredana Campitelli.

