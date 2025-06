Presenti anche gli specialisti Usar per la ricerca di eventuali dispersi

È esplosa una palazzina per una fuga di gas a Sassari. Dalle prime notizie ci sarebbero alcuni feriti: tra loro un uomo è in fin di vita dopo essere stato travolto dall’esplosione. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 12.30, mentre i vigili del fuoco di Sassari, intervenuti per la segnalazione di un forte odore di gas, stavano ispezionando l’immobile, rischiando a loro volta di restare travolti.

Sul posto squadre della Centrale di Sassari e Porto Torres, Unità Cinofile e il comandante Antonio Giordano che coordina le operazioni direttamente dal posto. Presenti anche gli specialisti Usar per la ricerca di eventuali dispersi tra le macerie.

