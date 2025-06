Mozione n.530 a iniziativa del Consigliere Latini “Salvaguardia del Settore Automotive nella regione Marche”; Interpellanza n.39 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri “Politiche regionale per affrontare la crisi dell’automotive e delle sue ricadute sulle aziende marchigiane”; Interpellanza n.46 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Le ripercussioni negative dei dazi USA per la Regione Marche. Quali politiche intende implementare la Giunta Acquaroli per salvaguardare il settore automotive?”; (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n.552 a iniziativa del Consigliere Latini “Disciplina dei Procedimenti Autorizzativi dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Poggio San Marcello”;

Mozione n.558 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Cesetti, Casini, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. Richiesta di sospensione immediata degli iter autorizzativi per la realizzazione di discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nella Media Vallesina e avvio di un approfondimento sanitario sulla popolazione ivi residente”;

Interrogazione n.1488 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all’art. 26-bis del D.lgs n. 152/06 in carico alla Provincia di Ancona per il progetto denominato “Realizzazione di un’installazione di gestione rifiuti – impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi”, nel Comune di Poggio San Marcello”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)