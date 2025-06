Sono tre le compagnie aree che hanno particolato al bando dell'aeroporto marchigiano

“Oggi è una giornata importante per il potenziamento della continuità territoriale nelle Marche. Con la chiusura del bando saranno garantiti collegamenti aerei essenziali che renderanno la nostra regione ancora più attrattiva e accessibile. È un ulteriore e concreto segnale dell’attrattività delle Marche e dell’attenzione verso il nostro aeroporto, che nel 2024 aveva sfiorato il record storico di passeggeri e si era posizionato nella Top10 dei migliori aeroporti per crescita passeggeri rispetto al 2023 in Italia”. Queste le parole rilasciate oggi pomeriggio del governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Parole a commento all’annuncio di Enac della partecipazione di 3 diverse compagnie aeree al bando per la continuità territoriale che collega direttamente le Marche con Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli.

Spostamenti più facili e veloci

“Questi voli non solo faciliteranno gli spostamenti, ma rappresentano un’opportunità straordinaria per il turismo, l’economia e la qualità dei servizi, un’opportunità per l’intero tessuto produttivo – ha aggiunto -. Gli investimenti congiunti di Governo e Regione ci consentono di continuare a puntare su una rete di trasporti moderna e inclusiva, facendo dell’aeroporto di Ancona un punto di riferimento. La partecipazione al bando di gara di 3 compagnie aree dimostra la crescente attenzione verso il nostro territorio e l’attrattività del nostro aeroporto. Voglio ringraziare Enac per il lavoro che sta svolgendo di concerto con i tecnici e gli uffici preposti. Abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento per potenziare lo scalo aereo – ha concluso Acquaroli -. Stiamo cambiando volto alla regione anche grazie al rafforzamento della mobilità, agli investimenti sulle infrastrutture e alla promozione del nostro territorio: un ulteriore segnale concreto che le Marche guardano ad un futuro di opportunità“.

