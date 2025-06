Stop a 300 voli per oltre due ore. Poi il traffico è ripartito. Enav: "Problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano"

Quella di sabato 28 giugno è stata una serata complessa per chi doveva partire verso e da i principali aeroporti del Nordovest: da Milano a Torino passando per Genova e Bergamo. Il traffico aereo è infatti rimasto bloccato per oltre due ore, coinvolgendo circa 300 voli rimasti tutti a terra, per via di una “problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano“. Ma esattamente cosa è successo?

Cosa è successo ai voli sabato 28 giugno

Il problema che ha causato il caos è stato un guasto al radar ENAV. Sabato 28 giugno, verso le 20:20–20:40, si è verificato un malfunzionamento nel sistema di trasmissione dati del Centro di Controllo d’Area di Milano (radar ENAV), che gestisce lo spazio aereo del Nord‑Ovest, coinvolgendo Lombardia, Piemonte e Liguria.

Rateo zero e blocco voli: quali aeroporti sono stati coinvolti

Inizialmente è stato dichiarato il “rateo zero”: nessun decollo o atterraggio possibile su Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova. I voli sono rimasti fermi a terra dalle 21 circa, con alcuni tentativi di ripresa attorno alle 22, subito interrotti, e una riapertura definitiva solo dopo mezzanotte

Impatto sulla circolazione aerea: quanti voli sono stati coinvolti

La sospensione ha coinvolto oltre 300 voli: cancellazioni, ritardi, dirottamenti su aeroporti alternativi e passeggeri trattenuti a terra o sulle aeromobili .

Risoluzione dell’emergenza

I tecnici ENAV sono intervenuti tempestivamente: entro circa un’ora e mezza il sistema è stato ripristinato, e il traffico aereo nel Nord‑Ovest è progressivamente tornato alla normalità. “Grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata già risolta. Il traffico aereo nell’area del Nord-Ovest d’Italia sta progressivamente tornando alla piena normalità”, ha scritto l’Enav in una nota.

Alcuni disagi domenica mattina

Come scrive su X l’Associazione Aeroporti Lombardi quest’oggi si annotano alcune cancellazioni al primo mattino dovute al “mancato arrivo di aerei nell’ultimo giro macchine di ieri”. Per il resto la situazione è tornata alla normalità.

Dopo caos nei cieli di ieri x guasto al sistema radar #ENAV di #Milano (che gestisce tutti i voli e sorvoli nel nord ovest), alcune cancellazioni al primo mattino dovute al mancato arrivo di aerei nell’ultimo giro macchine di ieri.

Info 👇 https://t.co/wIt0pmaKxp pic.twitter.com/W4eRifCpUc — Associazione Aeroporti Lombardi ✈️ (@aptlombardi) June 29, 2025

Guasto radar, i precedenti

Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere, anzi, si tratta del secondo episodio in pochi mesi: un simile blackout si era verificato lo scorso 20 ottobre, quando un guasto informatico al Centro radar di Milano bloccò i voli per circa 40 minuti, anche allora con attivazione di sistemi di backup al 35% della capacità.

