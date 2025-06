Immagine da flightradar24

Enav: "Rallentamento al sistema di trasmissione dati"

Ripreso il traffico aereo nell’area del Nord-Ovest d’Italia: i voli erano stati sospesi per un rallentamento al sistema di trasmissione dati. “Grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata già risolta. Il traffico aereo nell’area del Nord-Ovest d’Italia sta progressivamente tornando alla piena normalità”si legge in una nota dell’Enav.

Il guasto

Precedentemente l’Enav aveva comunicato che “presso il Centro di Controllo d’Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell’area nord-occidentale del Paese” si era “verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati” e che “per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa” era stato “deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati”, precisando che i tecnici erano al lavoro. Fra gli aeroporti coinvolti quelli di Milano, Bergamo, Torino e Genova. “Causa avaria al sistema radar di Linate, che ha coinvolto gli aeroporti del nord-ovest, tutti i voli in partenza e in arrivo sono sospesi in attesa della risoluzione del problema tecnico. Seguiranno aggiornamenti”, aveva scritto l’aeroporto di Bergamo. Diversi voli in arrivo negli scali interessati sono stati ridiretti verso altri aeroporti: sul sito dell’aeroporto di Genova, per esempio, si legge che due voli che erano in arrivo nell’aeroporto ligure sono stati dirottati a Venezia. Aeroporti di Roma e Toscana aeroporti hanno avvertito di possibili disagi anche negli scali dei quali si occupano – cioè rispettivamente Fiumicino e Ciampino da una parte e Firenze e Pisa dall’altra – in conseguenza del guasto del centro di controllo d’area del Nord-Ovest.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata