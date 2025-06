L'assessore Aguzzi: "Non c'è stata trascuratezza verso Porto Recanati"

“Non c’è stata trascuratezza verso le esigenze del territorio di Porto Recanati”. A dirlo è l’assessore della Regione Marche alla difesa della costa, Stefano Aguzzi, in risposta alle critiche mosse sulla stampa da parte della locale associazione dei balneari. “Rispetto a quanto sollevato dall’associazione premetto che conosco perfettamente la situazione di difficoltà che quel territorio vive e ho, in qualità di assessore regionale con delega alla Difesa della costa, incontrato gli amministratori locali, il sindaco e le associazioni degli stessi operatori balneari – ha aggiunto -. Tengo a precisare che per l’anno 2025 la Regione Marche ha investito per quel che riguarda la progettualità e realizzazione di barriere a difesa della costa marchigiana oltre 40 milioni di euro. Queste cifre sono date da 16 milioni di Pnrr, 19 milioni di fondi europei Fesr e 5 milioni di fondi regionali”.

La ripartizione dei fondi sul territorio costiero

Aguzzi ha poi ricordato come a questi fondi si “aggiungono i contributi da parte di Ferrovie dello Stato per quei tratti che interessano la protezione della rete ferroviaria. Nello specifico, interventi a Pedaso, Potenza Picena e Civitanova Marche”. La ripartizione esatta dei 40 milioni di euro appannaggio della Regione Marche sono stati così distribuiti: 6 milioni ad Ascoli Piceno per la città di San Benedetto del Tronto. A Fermo 3 milioni per Pedaso, 8 milioni per Porto Sant’Elpidio. Per quanto riguarda il territorio di Macerata 5 milioni a Civitanova Marche, 5 milioni a Potenza Picena, 9 milioni a Porto Recanati e 4 milioni a Fano (Pesaro e Urbino). “Dalle cifre riportate, risulta che Porto Recanati ha fruito dell’investimento più significativo sulla costa marchigiana. I lavori sopra elencati – conclude Aguzzi – sono in parte già eseguiti, come a Pedaso, in parte in corso, come a Fano e Porto Sant’Elpidio, in fase di progettazione per quel che riguarda Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena e San Benedetto del Tronto”.

