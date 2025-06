Il movimento denuncia l'influenza dei super ricchi sulla crisi climatica e sugli equilibri democratici di molti Paesi

Nuova protesta di Extinction Rebellion tornata in azione a Venezia, in piazza San Marco, nel primo dei tre giorni del matrimonio di lusso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Due figure mascherate in abito nuziale sono comparse davanti alla basilica, legate con una mano a un finto pianeta e con l’altra ad altre persone che reggevano cartelli con scritto “i governi”, “i media”, “l’economia” e la “giustizia”. Alle loro spalle hanno issato un grande striscione che recitava “The 1% ru(i)ns the world”. Ma la polizia è intervenuta immediatamente disperdendo una pacifica manifestazione e sgomberando di peso decine di persone. La protesta, dopo quella di due giorni fa all’hotel Danieli, per mettere in evidenza come la sempre maggior concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi super miliardari stia influenzando l’intero sistema, condizionando i governi e i media e minacciando la democrazia. Con ingerenze dirette in tema di diritti, innovazione tecnologica e transizione energetica.

