Il 26 giugno 2025 ci sarà il Roadshow torna ad Ascoli Piceno al Teatro dei Filarmonici

“Siamo la quarta regione d’Italia secondo l’Innovation Index e, nei primi sei mesi del 2025, abbiamo registrato il rapporto più alto tra startup avviate e società di capitali. Oggi apprendiamo con soddisfazione che l’indice di valutazione di Smau ci colloca al terzo posto a livello nazionale, subito dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. A rafforzare questa tendenza arriva un progetto di grande rilievo: ad Ascoli Piceno nascerà il nuovo hub innovativo del Gruppo Terna, articolato in due strutture complementari. L’‘OpenHUB’, dedicato al supporto di startup e PMI innovative, e l’‘OpenLAB’, un laboratorio avanzato per la sperimentazione di soluzioni ingegneristiche all’avanguardia.”

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Maria Antonini, nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di SMAU Marche, in programma giovedì 26 giugno 2025, per il terzo anno consecutivo al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno. Accanto a lui, nella sede di Palazzo Leopardi ad Ancona, erano presenti in collegamento il presidente di Smau, Pierantonio Macola, e il capo del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche, Stefania Bussoletti.

Il Roadshow Smau, il circuito di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, torna nella nostra regione. La Regione Marche, insieme alla Camera di Commercio delle Marche e con il contributo del Comune di Ascoli Piceno, è partner dell’appuntamento strategico incentrato sui temi dell’Open Innovation per favorire la crescita del tessuto produttivo marchigiano attraverso il confronto con imprese innovative, attori istituzionali, startup e stakeholder internazionali.

Le dichiarazioni

“È un evento fondamentale, perché mette in contatto le startup innovative con le imprese e le aziende, creando valore e ricchezza attraverso l’innovazione per il nostro sistema imprenditoriale – ha detto Antonini -. Sappiamo bene che oggi, senza innovazione, le imprese non sono competitive. E una regione piccola come la nostra, che riesce a distinguersi in questo ambito, rappresenta davvero un modello vincente. Inoltre, contribuisce a creare un tessuto di attrattività per nuovi investimenti, anche da parte di grandi aziende come Terna. Come Regione Marche accompagniamo le aziende nei percorsi di internazionalizzazione, portiamo le startup sui mercati internazionali per favorire l’incontro con investitori e imprese. E abbiamo anche messo a disposizione bandi e risorse dedicate. Ad esempio, abbiamo stanziato 9 milioni di euro per un bando dedicato alle startup innovative. Grazie a queste risorse abbiamo sostenuto 75 startup: 60 di nuova costituzione e 15 in fase di consolidamento. Inoltre, abbiamo attivato un bando per acceleratori e incubatori – elementi fondamentali per accompagnare le startup nel loro percorso di crescita. In questo caso abbiamo investito altri 9 milioni di euro, sostenendo 15 incubatori per sostenere la filiera di startup innovative e spin-off”.

“Smau nasce 60 anni fa, e porta avanti l’obiettivo di connettere territori, startup e imprese tradizionali – ha dichiarato Pierantonio Macola –. Dopo le tappe internazionali di Londra, Parigi e Stoccolma, torniamo con entusiasmo nelle Marche, un territorio che oggi rappresenta per noi la terza forza del Paese, dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. Qui vogliamo raccontare esperienze autentiche e mostrare scorci di futuro. Crediamo che l’unione tra imprese consolidate e startup innovative sia il motore dello sviluppo economico e sociale. Le startup, da sole, rischiano di non attecchire: è il legame con il tessuto imprenditoriale locale a farle crescere e renderle strategiche. L’arrivo di Terna nelle Marche ne è la testimonianza concreta”.

Un evento per connettere mondi e costruire collaborazioni

A Smau Marche parteciperanno 43 imprese, di cui 22 startup innovative. Il format dell’evento prevede due momenti principali:

i Tavoli di Lavoro , riservati e su invito, dove aziende e attori del territorio, nazionali e internazionali, si confronteranno su temi chiave per lo sviluppo, condividendo buone pratiche, idee progettuali e traiettorie comuni con l’obiettivo di avviare nuove collaborazioni e partnership;

, riservati e su invito, dove aziende e attori del territorio, nazionali e internazionali, si confronteranno su temi chiave per lo sviluppo, condividendo buone pratiche, idee progettuali e traiettorie comuni con l’obiettivo di avviare nuove collaborazioni e partnership; i Live Show, aperti al pubblico e trasmessi anche in streaming, in cui imprese e pubbliche amministrazioni presenteranno esperienze di innovazione, affiancate da una selezione di startup che proporranno soluzioni innovative.

Premi all’innovazione e sostegno concreto al territorio

Anche nel 2025 verranno assegnati i tradizionali riconoscimenti:

il Premio Innovazione SMAU a 10 imprese e amministrazioni che si sono distinte per l’introduzione di soluzioni innovative capaci di generare impatto reale;

a che si sono distinte per l’introduzione di soluzioni innovative capaci di generare impatto reale; il Premio Marche Terra del Benessere, promosso dalla Regione, che premierà 3 startup innovative attive nella promozione di stili di vita sani, sostenibili e di qualità.

Durante la conferenza stampa, Stefania Bussoletti ha presentato due bandi di prossima pubblicazione. Il primo, con una dotazione di 7 milioni di euro, è dedicato all’industrializzazione dei risultati della ricerca: progetti già maturi ma non ancora lanciati sul mercato. Il secondo, da 4 milioni di euro, è finalizzato al trasferimento tecnologico, con l’obiettivo di portare concretamente i risultati della ricerca all’interno delle imprese.

Partecipazione gratuita

SMAU Marche 2025 è un evento rivolto principalmente a imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti, con partecipazione gratuita previa registrazione online. Per ogni informazione e per iscriversi agli eventi in programma è possibile collegarsi al sito https://www.smau.it/marche/.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata