Via libera all’atto amministrativo relativo al Rendiconto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2024. Relazione in Aula del Vicepresidente Gianluca Pasqui. Risultato di amministrazione positivo di oltre 4 milioni di euro. Ordine del giorno per destinare un milione di euro a nuovi provvedimenti normativi.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di atto amministrativo a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza concernente il Rendiconto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2024.

Le dichiarazioni del vicepresidente Pasqui

Il documento contabile è stato illustrato in Aula dal Vicepresidente Gianluca Pasqui. “Come noto – ha riferito Pasqui – il bilancio del Consiglio è finanziato interamente dai trasferimenti derivanti dalla Regione Marche, salvo per una piccola quota trasferita dall’Agcom per l’esercizio delle funzioni delegate. Uno stanziamento in entrata che ammonta a 23.006.970,63 euro”. Il trasferimento consente le svolgimento delle attività di funzionamento del Consiglio, ma anche quelle del Corecom (unitamente ad un contributo Agcom), del Garante dei diritti e Pari opportunità. Dal risultato di amministrazione positivo (pari a oltre 4 milioni di euro) si ricava un avanzo libero pari a 3.098.453,18 euro che sarà riversato nel bilancio regionale.

1 milione di euro per le leggi regionali

Assieme all’atto amministrativo è stato accolto un ordine del giorno per l’impegno a destinare un milione di euro dall’avanzo libero al finanziamento di nuovi provvedimenti normativi regionali. Il rendiconto è stato sottoposto a verifica del Collegio dei revisori dei conti che ha espresso parere positivo il 5 giugno scorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata