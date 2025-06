Confermato l'ergastolo per il barman condannato per l'omicidio della compagna incinta di sette mesi

La Corte d’assise d’appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano. “Preferisco non dire niente”, ha commentato Loredana Femiano la mamma della ragazza di 29 anni uccisa incinta al settimo mese con 37 coltellate la sera del 27 maggio 2023. I giudici hanno escluso la sussistenza dell’aggravante della premeditazione, come chiedeva l’avvocata Giulia Geradini, e hanno confermato quella della crudeltà.

