La ragazza di 24 anni si trovava assieme al fidanzato, già ascoltato dagli inquirenti: forse non è stata una caduta accidentale

Una hostess italiana di 24 anni, Aurora Maniscalco, è morta a Vienna. La giovane, originaria di Palermo, era precipitata dal balcone al terzo piano di una camera d’albergo nella notte tra sabato e domenica e si trovava ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Aurora Maniscalco, la caduta dal balcone forse non accidentale

La ragazza era in compagnia del fidanzato di 27 anni, anche lui palermitano e assistente di volo. Aurora lavora per la Lauda Airlines. Gli inquirenti austriaci hanno sentito il ragazzo più volte per capire cosa è successo nella camera d’albergo. Da quanto si apprende potrebbe non trattarsi di una caduta accidentale. Fondamentale sarà l’autopsia che verrà eseguita fra oggi e domani. I genitori della vittima hanno raggiunto la capitale austriaca.

Secondo il Giornale di Sicilia la ragazza viveva da alcuni anni a Vienna. “Noi ti faremo giustizia, non ci fermeremo di fronte a niente”, ha scritto sui social la cugina di Aurora, Federica Bevilacqua. “Non ci fermeremo mai, mai!”, aggiunge ancora la parente della vittima.

