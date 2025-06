La Polizia ha messo i sigilli a un ristorante di Aci Trezza

Operazione di controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato in due ristoranti della borgata di Aci Trezza, in provincia di Catania. Sono emersi casi di lavoro nero e sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie in un ristorante, situazioni di criticità strutturali e prodotti alimentari non tracciati anche in un altro ristorante.

Nel primo ristorante sono emerse, sin da subito, gravi carenze igienico-sanitarie al punto tale che è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività. La chiusura del locale si è resa necessaria a seguito delle valutazioni del personale del servizio “Igiene” dell’Asp che, tra le altre cose, ha riscontrato la presenza di blatte nel locale magazzino, deputato alla conservazione degli alimenti. Un’altra grave irregolarità è stata riscontrata dal personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha constatato la presenza di 2 lavoratori in nero, in quanto mai assunti.

