Il piccolo è ricoverato a Bergamo

A Brescia un bambino di 4 anni è sfuggito al controllo dei genitori cadendo in piscina, in un parco acquatico di Castrezzato. Il piccolo, di Rovato, è ricoverato in gravi condizioni. Nel pomeriggio di ieri, dopo esser sfuggito al controllo dei genitori, è caduto nella piscina senza saper nuotare. Giunti sul posto, i soccorsi hanno stabilizzato il bambino e lo hanno trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata