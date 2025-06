Il ritrovamento nel bagno del pronto soccorso

Un feto è stato ritrovato stamattina nel cestino dei rifiuti nel bagno del pronto soccorso dell’Ospedale di Piacenza. Secondo quanto apprende LaPresse, a trovare il feto sono stati gli addetti alle pulizie che, intorno alle 6 di stamani, avevano notato tracce di sangue sul pavimento.

Sul posto sono presenti il pm di turno insieme con i carabinieri di Piacenza. Per chiarire quanto accaduto, saranno effettuate analisi sul feto ed esaminate le immagini delle telecamere di sorveglianza, in fase di acquisizione.

Il ritrovamento all’alba

La macabra scoperta è stata fatta all’alba: di prima mattina alcuni addetti alle pulizie del nosocomio, mentre si occupavano dei bagni, si sarebbero accorti di alcune tracce di sangue e poi poco dopo avrebbero scorto il feto tra i rifiuti.

Il feto era formato

Il feto era nella fase conclusiva della gravidanza ed era formato. Lo ha appreso LaPresse da fonti sanitarie. L’addetta alle pulizie, spostando il sacco, più pesante del solito, avrebbe notato del sangue e per questo avrebbe allertato un infermiere. Il feto non era vitale e non sarebbe stato possibile fare un tentativo di rianimazione.

