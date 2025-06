Foto dall'archivio - ritardi ai treni

Tre diverse segnalazioni sul sito Trenitalia

Ritardi ai treni della Linea Alta Velocità Roma – Napoli: circolazione fortemente rallentata dalle ore 13:10 per un inconveniente tecnico alla linea, come si legge sul sito di Trenitalia. Di fatto, questa mattina sono stati segnalati diversi guasti sulla linea, che hanno portato un caos sui treni alta velocità coinvolti.

La circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea ad Anagni. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.

I Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento sono decine e sono riportati sul sito di Trenitalia.

I guasti questa mattina

All’alba Trenitalia dava notizia che “la circolazione è sospesa tra Roma Prenestina e Napoli Afragola per un inconveniente tecnico alla linea. I treni Alta Velocità, instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti”. Poco dopo si dava la circolazione in ripresa.

Dopo le 8.30 “la circolazione è nuovamente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Ceccano e San Giovanni. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti”, si leggeva sul sito Trenitalia.

Dopo le 9.30 “la circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Anagni e Ceccano. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti”.

Alle 11 i tempi di percorrenza erano maggiori anche di 120 minuti

La circolazione permane fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Anagni e Ceccano.

I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

