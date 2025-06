Una donna trans è stata investita e quando un'altra è intervenuta a soccorrerla, l'uomo alla guida dell'auto ha investito anche lei

Tragedia sfiorata domenica mattina poco dopo le 5, davanti al locale ‘Energia do Brasil’, in via Casilina 767 a Tor Pignattara, a Roma, dove due transessuali sono state investite da un’automobile riportando ferite e traumi importanti, guaribili in 30 giorni.

Quando gli agenti delle volanti e della polizia locale di Roma Capitale, sono arrivati sul posto dove era stato segnalato l’incidente, la scena che si sono trovati davanti è stata quella di un raid punitivo messo in atto probabilmente, ma sul punto sono in corso le indagini, nei confronti delle due persone che erano rimaste ferite. Lungo la strada infatti, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, dove le vittime sono state soccorse, c’erano due autovetture incidentate, una delle quali a noleggio, lasciate sul marciapiede.

Alcuni testimoni, la cui versione è al vaglio degli investigatori, hanno raccontato che una delle due automobili sarebbe piombata contromano davanti alla locale e dopo aver investito una persona si scontrava con un altro veicolo. Quando una connazionale della transessuale ferita ha provato a soccorrerla, l’uomo alla guida dell’auto ha investito anche lei e poi sarebbe fuggito a piedi. Indaga la polizia del commissariato di Tor Pignattara, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e lesioni aggravate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata