Inflitte pene tra 1 anno e 6 mesi e 4 anni e 7 mesi, in alcuni casi superiori alle richieste dei pm

Il Tribunale di Milano ha condannato a 10 anarchici a pene fra 1 anno e 6 mesi e 4 anni e 7 mesi di reclusione per i disordini scoppiati nella manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito dell’11 febbraio 2023 a Milano. Una sola imputata è stata assolta per tenuità del fatto dai giudici della decima sezione penale Bertoja-Taricco-Cantù Rajnoldi.

I giudici in alcuni casi hanno inflitto condanne superiori a quelle chieste dai pubblici ministeri Leonardo Lesti e Francesca Crupi (dai 6 mesi ai 6 anni) con le accuse resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e travisamento per aver messo in atto “tattiche” di “”guerriglia urbana” con “imbrattamenti di banche e negozi”, il “danneggiamento di 2 auto Enjoy”, il lancio di “bombe carta e petardi” e “l’accensione di fumogeni per permettere il travisamento di altri soggetti”. Pene più elevate per due esponenti della galassia anarchica – 4 anni e 7 mesi e 4 anni e 3 mesi – gravati dalla recidiva.

A nove degli imputati non sono state riconosciute le attenuanti generiche. Le motivazioni della sentenza saranno depositate in 90 giorni.

Gli avvocati Eugenio Losco, Mauro Straini, Iacopo Fonte, Margherita Pelazza e Benedetto Ciccarone avevano chiesto anche assoluzioni perché non si può confondere “qualche scritta sul muro, lancio di gavettoni o piccolo danneggiamento” con la “guerriglia urbana” e perché non si può definire “criminale” chi “combatte contro qualcosa che ritiene completamente ingiusto” come il “41 bis” e le sue “assurde implicazioni”.

