Continuano gli scontri tra gli anarchici e le forze dell'ordine

Continuano a Milano gli scontri tra gli anarchici e la polizia che sta effettuando alcuni fermi in un clima di guerriglia urbana. Il corteo sta indietreggiando verso Porta Ticinese mentre continuano a piovere pietre e bottiglie, ci sono barricate in mezzo alle strade. La polizia ha caricato per cercare di disperdere i manifestanti.

