La salma è stata trasportata nella cella mortuaria di Chies

È stato il suo cane, che gli è rimasto vicino, a guidare due escursionisti verso il corpo senza vita del padrone. E’ accaduto in provincia di Belluno. Verso le 14.30 due ragazzi che stavano percorrendo l’anello del Guslon sul sentiero 924 A hanno visto venire loro incontro un cane nero, che poi si è girato e li ha condotti verso un prato poco distante, dove riverso a terra si trovava il corpo di un uomo, di cui al momento non sono note le generalità. Scattato l’allarme, una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago si è avvicinata in jeep per poi proseguire a piedi.

Sul posto assieme ai soccorritori – in diretto contatto con i Carabinieri – è arrivato l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. La salma è stata trasportata nella cella mortuaria di Chies, mentre la squadra ha riportato con sé il cane, per affidarlo ai Carabinieri, risaliti in seguito, attraverso il suo cellulare, all’identità dell’uomo, morto probabilmente a causa di un malore.

